Creadora de contenidos creyó que se iba a morir La creadora de contenido Elsi Ortigoza está pasando una delicada situación de salud después de haberse sometido el pasado 9 de junio a una lipoescult…

La creadora de contenido Elsi Ortigoza está pasando una delicada situación de salud después de haberse sometido el pasado 9 de junio a una lipoescultura, una abdominoplastia y una transferencia glútea ndaje, y tuvo unas complicaciones en su posoperatorio.

“Mi cirugía realmente fue un suceso. En mi recuperación lo que fue el problema porque empecé a enfermarme al punto de estar muy grave después de 20 días de mi cirugía”, dijo Elsi a Crónica.

La creadora digital también es emprendedora y contó que no se cuidó como debía con los tratamiento posoperatorios. “No tome al 100% los cuidados necesarios para mi recuperación, mi mente estaba en mis responsabilidades. Como soy una mujer independiente y emprendedora, tengo muchas responsabilidades como mi salón de belleza, mis clientas, mis alumnas y sobretodo el cuidado de mi mamá que como saben tiene Alzheimer”, comentó, y a eso sumó que no se alimentaba ni descansaba correctamente. “Podríamos decir que también me descuide en mis curaciones, y me entró una bacteria al organismo. A consecuencia de eso tuve una infección muy grave al punto de casi perder la vida”, tiró.

“No tenía fuerzas para hablar ni responder”

Un día comenzó a sentir un dolores muy fuertes. “Primero dejé de caminar, luego dejé de comer y después ya no respondía. Entendía todo lo que pasaba a mi alrededor pero yo no tenía más fuerzas para hablar ni responder. Además, perdí muchísimo peso, vomitaba y volaba de fiebre”, contó, y rápidamente fue llevada de urgencia al hospital.

“Me encontraba peor, al punto de volver a entrar al quirófano para que me retiren tejido contaminado” contó y dijo que esa intervención prácticamente le salvó la vida. “Estoy muy agradecida con el equipo médico del Dr. Vallejos que hicieron lo imposible para que hoy yo esté contando mi historia”.

Debido a su delicada situación, la joven madre creyó que no saldría de este problema, “en la clínica me despedí de mis amigos y de mi marido, de mis hijas y de algunos familiares presentes en ese momento. Yo sinceramente sentí que me iba a morir”.

“Quedé con una herida muy grande”

La recuperación será un poco larga, se irá de a poquito. Ahora se encuentra conectada a una máquina que le ayuda a drenar los fluidos. “Me quedé con una herida grande y profunda a causa de la necrosis, fueron como un mes de lucha por mi salud. La verdad que en un momento en el cual estuve supermal y con mucha fiebre. Me arrepentí de mi decisión porque pensé que iba a morir”, comentó.