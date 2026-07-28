Franjeados le bajaron el pulgar al debut del Braian Los hinchas del Decano descargaron su descontento hacia el delantero argentino tras el debut con derrota en el Torneo Clausura.

El 0-1 ante Libertad dejó su huella en el mundo Olimpia. La hinchada del Decano fue con todas las ganas de disfrutar del equipo de “Vitamina” en el estreno ante Libertad, pero se encontró con un equipo que no llenó las expectativas.

Y… algún culpable había que encontrar. Una vez consumada la caída, muchos hinchas descargaron su descontento sobre algunos jugadores y el que se llevó la mayoría de las críticas fue el delantero argentino Braian Romero, que tuvo su primera participación con la camiseta del Decano y no dejó buenas sensaciones entre los olimpistas.

A Braian le reclaman, entre otras cosas, esa jugada clarísima que tras una muy buena jugada de Eduardo Delmás definió muy mal.

Por su parte, Pablo “Vitamina” Sánchez salió a respaldar a su jugador y dijo que es cuestión de tiempo nomás para que Romero muestre lo que sabe.

“Entendemos que hizo un partido correcto. Es un gran jugador y se irá adaptando al equipo con el correr de los partidos. Es un jugador de trayectoria, con el tiempo irá subiendo su nivel. Sus movimientos son muy inteligentes, le dará mucho a Olimpia”, explicó.

Además de Romero, otros que también fueron criticados son Richard Sánchez y Fernando Cardozo. Entre los que salvaron quedaron Eduardo Delmás y Pedro Zarza.

CAMBIOS SÍ O SÍ PARA IR A B° OBRERO

Sin demasiado tiempo para el lamento, el plantel de Olimpia ya comenzó a planificar lo que será su visita al “Arsenio Erico” este miércoles (18:30) por la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Pablo “Vitamina” Sánchez indicó que no tendrán demasiado tiempo para trabajar y afirmó que alguna que otra variante habrá con respecto al equipo que arrancó ante el “Guma”. La presencia en el mediocampo del capitán Richard Ortiz está casi confirmada y también Pedro Zarza, que entró y desequilibró por su lado en el clásico blanco y negro, podría tener chances de arrancar el compromiso ante la Academia. En la zona defensiva también podría aparecer Gustavo “Tutu” Vargas.