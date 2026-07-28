Historiador “educó” a Lula tras la polémica

Las polémicas declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que aseguró que “un buen día Paraguay decidió invadir Brasil”, volvieron a encender el debate sobre la Guerra de la Triple Alianza y la deuda histórica que, según varios referentes nacionales, el vecino país mantiene con Paraguay.

Sobre el tema el historiador David Galeano, dijo a Crónica que las expresiones del mandatario brasileño son una falta de respeto hacia la soberanía paraguaya y recordó que Brasil aún no pidió perdón por el genocidio ocurrido durante la guerra.

“Creo que las palabras del presidente fueron un poco desubicadas, demostrando un espíritu imperialista. Siempre están en esa situación de tenernos como patio trasero y, en realidad, somos una nación soberana e independiente que merece respeto de él y de todos. Las palabras de él son de él, tampoco se le puede atribuir al pueblo brasileño”, dijo Galeano.

Afirmó que, en una época en la que el mundo busca dejar atrás los conflictos armados, resulta lamentable que se recurra nuevamente a un discurso relacionado con la guerra.

“Lo más lamentable es que él tiene una obligación, en su condición de presidente de Brasil, de hacer algo que esa nación todavía no hizo, que es pedir disculpas por aquel genocidio, en donde ellos fueron los grandes responsables de la muerte del 90 % de la población del Paraguay”, he’i.

El historiador sostuvo que las huellas de aquella tragedia siguen presentes en todo el territorio nacional. “Paraguay es un gran cementerio y bajo nuestros pies hay cadáveres de 900.000 paraguayos, desde las costas del Paraná hasta Cerro Corá. No creo que haya un cementerio más grande en América como el nuestro”, le bajó.

Pero ojo, no se quedó ahí, porque aseguró que “a eso se le sumaron después 33.000 más que murieron en el Chaco. No es poca cosa lo que ellos cargan encima al venir e intentar exterminar. De hecho, la historia de la Triple Alianza se conoce como el genocidio americano”, expresó.

También recordó que otros países involucrados en el conflicto ya realizaron gestos de reconciliación con Paraguay. “Argentina, en su momento, y Uruguay mucho antes, pidieron disculpas. Inclusive devolvieron trofeos de guerra. En el caso de Argentina, uno de sus ejércitos lleva el nombre del Mariscal López. Son gestos que demuestran sus deseos de pedir disculpas por algo terrible e inigualable que pasó”, remató.

Mantienen los trofeos de guerra

Galeano lamentó que Brasil continúe conservando objetos considerados trofeos de guerra.

“Los brasileños hasta ahora no pidieron disculpas. Hasta hoy mantienen lo que se conoce como trofeos de guerra en su poder. Allí está lo que se conoce como el Cañón Cristiano, que hace muchos años venimos pidiendo a Brasil que devuelva, además de miles de toneladas de campanas de todas las iglesias del Paraguay que se usaron para construir el más grande cañón de América. En la batalla de Humaitá, se apropiaron del cañón y hasta hoy nunca lo devolvieron. Así que él tiene más en contra que a favor”, contó.