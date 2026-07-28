“Me sorprendí cuando escuché mi nombre” Antonella Álvarez, Miss Expo, aseguró estar de acuerdo con la apertura para que todas las modelos participen del concurso.

La Miss Expo 2026 se presentó en el certamen como modelo independiente y ganó el concurso.

La reina de la Fiesta del Trabajo habló con Crónica acerca de su corona y dijo estar muy feliz por ser electa como la Miss Expo. Se mostró de acuerdo con que se haya habilitado la oportunidad para que participen todas las chicas, sin ser necesariamente promotoras de las marcas presentes. “Mi corazón empezó a temblar desde el momento que pasé adelante”, confesó.

- Muchas felicidades, Anto… ¿Cómo estás viviendo este momento?

- Estoy megacontenta de ser la representante oficial de este certamen tan importante para nuestro país.

- ¿Cómo te sentiste cuando te anunciaron? ¿Esperabas?

- Mi corazón empezó a temblar desde el momento en el que pasé adelante junto con la vicerreina. Cuando dijeron mi nombre quería explotar de la alegría, la verdad que confiaba que era capaz de ganar pero aún así me sorprendí al escuchar mi nombre.

- Es algo histórico, por ser la primera vez que pueden participar todas las chicas, no solo las de la Expo…

- Totalmente, me parece excelente la idea de que hayan habilitado a todas las personas a participar teniendo en cuenta que la Expo somos todos los que vivimos en el país porque es el evento del trabajo, agricultura y ganadería. Es decir, de todo lo que el Paraguay produce, por eso digo que estoy de acuerdo ya que todos de alguna u otra manera formamos parte de la Expo y todos apoyamos este evento.

- Pero también es la más polémica por el mismo motivo… ¿Qué pensas de todo eso?

- No estoy de acuerdo con que se haya generado esta polémica porque considero que todas somos promotoras de alguna u otra manera porque promocionamos marcas, tengo amigas promotoras y me llevo muy bien con ellas.

- ¿Vos sos parte de las chicas que estaban dentro de la Expo o entraste por alguna agencia?

- Entre de manera independiente.

- ¿Qué tal el trato entre las chicas durante el proceso de selección?

- Durante los ensayos se hizo notorio el compañerismo y durante la competencia yo sentí el apoyo entre todas nosotras.

- ¿Cuáles son los objetivos o proyecciones después de todo esto?

- Mis proyecciones son seguir participando de distintos certámenes de belleza Nacional y si se me da la oportunidad representar al Paraguay a nivel internacional, así como también conectar con la gente que me apoya en redes

- ¿Qué se viene de acá en adelante?

- Estoy abierta a las distintas marcas que quieran que yo les promocione y continuar subiendo contenido a las redes para todos los que me apoyan

- En lo personal… 18 añitos, ¿verdad?

- Sí, me siento muy orgullosa de haber obtenido este título a esta edad porque creo que me sirve de puntapié para avanzar e ir creciendo en todo esto que me encanta.

- ¿A qué te dedicas?

- Soy estudiante de la carrera de Administración de empresas y también modelo publicitaria.

- ¿Gustos, ratos libres, pasiones?

- Me encanta el cuidado personal así como también entrenar, cocinar y aprender idiomas.

- Fan de…

- Soy muy fan de Shakira, me parece una mujer perseverante, decidida y empoderada.

- Desde chiquitita siempre quise ser…

- Siempre desde chiquita quise y sigo queriendo ser la Presidenta de mi querido Paraguay.