Ñande Miss deslumbró a todos con su traje de baño La paraguaya Cecilia Romero se encuentra representando a nuestro país en el concurso de Miss Supranational 2026 y se robó todas las miradas en la mencionada categoría.

El desfile en el que la compatriota se destacó se realizó durante la etapa preliminar de la gala, la cual se está realizando en Polonia en estos momentos. Romero lució un traje de baño entero de una pieza acompañado de un tapado en color negro, con el que recorrió la pasarela del evento.

El traje contó con un diseño con estampado geométrico lineal en tonos crudo y negro, escote en “V” pronunciado.

La gala preliminar continúa con las diferentes competencias, y el público paraguayo continúa siguiendo la participación de Cecilia Romero esperando sus próximas presentaciones en las categorías previstas antes de la gran final.