Posible feminicidio y posterior suicidio en Concepción La víctima fue una mujer de 54 años, quien habría muerto a manos de su pareja de 59. El hombre posteriormente se habría quitado la vida.

Autoridades investigan el caso que dejó dos personas fallecidas. Aparentemente el hecho tuvo lugar tras una discusión, según los datos.

El hecho ocurrió sobre la calle Cabo Mayor de Vera y Aragón, barrio San Francisco de la ciudad de Concepción. La víctima fue hallada sin vida en el interior de una vivienda, presentando una herida aparentemente producida por un disparo de arma de fuego.

Por otro lado, en una chatarrería ubicada en inmediaciones del lugar fue encontrado sin vida el hombre que sería el presunto autor del crimen, el cual aparentemente se habría autoeliminado utilizando un arma de fuego.

En el lugar intervinieron personal de la Policía Nacional, del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, Criminalística, médico forense y agentes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes.