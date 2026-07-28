Posible feminicidio y posterior suicidio en Concepción

El hecho ocurrió sobre la calle Cabo Mayor de Vera y Aragón, barrio San Francisco de la ciudad de Concepción. La víctima fue hallada sin vida en el interior de una vivienda, presentando una herida aparentemente producida por un disparo de arma de fuego.
Por otro lado, en una chatarrería ubicada en inmediaciones del lugar fue encontrado sin vida el hombre que sería el presunto autor del crimen, el cual aparentemente se habría autoeliminado utilizando un arma de fuego.
En el lugar intervinieron personal de la Policía Nacional, del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, Criminalística, médico forense y agentes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes.