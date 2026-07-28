Puerco es detenido por supuesta zoofilia El joven es oriundo de San Joaquín, Caaguazú, y además de ultrajar a sus mascotas se habría grabado con ellas para luego difundir los vídeos.

El acusado tiene 27 años, y cayó durante un procedimiento conjunto entre la Fiscalía y agentes policiales en la compañía Pirapoty. La investigación se inició luego de una denuncia presentada por la Dirección de Salud y Bienestar Animal, la cual alertó sobre los vídeos en donde se vería al sospechoso haciendo lo que hacía con sus animales.

Tres canes hembras fueron encontradas en la vivienda, y aunque una veterinaria intentó examinarlas, la actitud agresiva de estas lo impidió, por lo que fueron trasladadas hasta el refugio Pata Patrulla de Coronel Oviedo, en donde recibirán atención especializada.

Al detenido además se le incautó un teléfono celular Samsung, el cual será examinado en busca de evidencias. Mientras tanto él permanece ya a disposición del Ministerio Público.