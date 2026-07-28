¡Terrible! Pelotera le pateó la cabeza a su rapicha Patadas en la cabeza y cinco años de suspensión. El escándalo ocurrió en un partido de futsal de yiyis, en Brasil, cuando una jugadora fue suspendida…

Patadas en la cabeza y cinco años de suspensión. El escándalo ocurrió en un partido de futsal de yiyis, en Brasil, cuando una jugadora fue suspendida, su equipo expulsado del torneo y el caso derivó voi en una investigación judicial por lesiones corporales.

El grave episodio de violencia sacudió al deporte brasileño durante el inicio del Campeonato Municipal Femenino de Futsal, en Eusébio, donde la jugadora Lara do Nascimento Costa fue suspendida por cinco años tras agredir a dos rivales en pleno partido.