“Vi a ‘Coyote’ que venía muy rápido y…”

La gran figura de Libertad en la victoria sobre Olimpia, Rodrigo Villalba, se mostró más que feliz por el resultado, el gol, y sobre todo la confianza que desde el día uno puso sobre él Nelson Haedo Valdez.

El goleador del “Guma” explicó que desde que llegó, el nuevo DT le dio todo su respaldo. “Desde un principio el profe (Haedo Valdez) insistió y habló conmigo, sabía del potencial que yo tenía. Por la buena predisposición de los compañeros pudimos realizar una muy buena pretemporada”, comentó Villalba a la 970 AM.

Sobre la jugada del gol, Villalba explicó que desde un principio supo cómo resolver la situación. “Desde que recibí la pelota tenía en mente lo que iba a hacer. Lo vi a ‘Coyote’ que venía muy rápido hacia mí y tomé la decisión al instante. Eso fue muy importante para el gol”, expresó.

La nueva joya. Por su parte, Ruben Di Tore, presidente de Libertad, elogió a Villalba y dijo que no le sorprendió lo suyo. “A Rodrigo nosotros hace rato lo tenemos catalogado como una de nuestras futuras estrellas. Tiene que ir quemando etapas porque como todo chico tiene sus bajones porque suben muy rápido y de repente no están preparados mentalmente para asimilar todo eso”, aseguró el mandamás de la “Huerta” en charla con la 1120 AM.