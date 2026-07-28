[VIDEO] Atendé el polémico outfit que utilizó Xuxa y que se volvió viral La cantante y animadora brasileña Xuxa, de 63 años, comenzó su gira, la última luego de 40 años de carrera.

La cantante y animadora brasileña Xuxa, de 63 años, comenzó su gira, la última luego de 40 años de carrera.

El show formó parte de “O Último Voo da Nave” realizado en el estadio Allianz Parque de San Pablo y que juntó a más de 50 mil personas y donde ella apareció en una nave que sobrevoló el lugar.

La nostalgia estuvo presente en todo momento reviviendo canciones de los 90 como “Dulce miel”, “Luna de Cristal” y por supuesto “Ilarié”. Incluso la emoción alcanzó uno de sus puntos más altos con este último tema.

La cantante tuvo varios cambios de vestuario durante la noche, pero llamó mucho la atención un traje dorado que dejó jurujái al rollo.

El outfit diseñado al estilo que siempre utilizó, era un body en color dorado, pero la parte baja estaba como muy cavada, lo que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

“Se le ve todo”, “muy cavada su biquini”, “el paso del tiempo no pasa en ella”, fueron algunos de los comentarios sobre su atuendo que Xuxa lo supo llevar y que deslumbró por el cuero que mantiene más allá de su edad.