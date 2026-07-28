Virgilio Ferreira mete goles y le dedica a su hijo Cisse El expelotero del Ciclón vive un momento mágico a sus 53 años. Juego con su retoño la final del torneo de la Liga Arroyense con el Manduvirá, que con sus goles está ahí de gritar campeón.

Virgilio Ferreira, a sus 53 años, estaba sin trabajo como DT, volvió a vestirse de corto y está viviendo momentos increíbles al lado de su hijo Alessandro Cisse, a quien le cumple el sueño de jugar a su lado la final de la Liga Arroyense, con el club Manduvirá.

El exciclónico metió el gol del triunfo en el partido de ida ante Cabo Locio, fue su segundo tanto ya que en las semifinales se había estrenado con una conquista. Sobre sus sensaciones expresó que “la verdad que son tremendas, una locura lo que está pasando. Como se dice vulgarmente, esto no estaba en los planes, salió así de repente nomás. Mucho hizo mi hijo para que esté perteneciendo al plantel de Manduvirá con el profe Marco Duré, que también es atyreño”, expresó de entrada a Crónica.

Reconoció que su repentina vuelta a las canchas le agarró de sorpresa. “Sí, no te digo que estaba entrenando así como para poder entrar otra vez en una cancha, pero sí me mantenía jugando partidos con los amigos, corriendo, haciendo caminatas”, he’i.

En cuanto al partido de ida por el título, contó que al primero que abrazó fue a su hijo. “Él me dijo, papá, te voy a dedicar un gol, pero al final salió al revés, yo le dediqué a él. Pero son cosas que uno difícilmente puede olvidar, jugar al lado de tu hijo, las sensaciones, llegar a convertir el gol, de brindar una victoria, casi el título ya a toda la gente porque estamos hablando de una familia de Club Social Manduvirá que me acogió, me recibió muy bien”, indicó.

Cisse siempre le decía que su sueño era jugar con él y se pudo dar ndaje porque expulsaron al 9 del Manduvirá. “Como yo era jugador libre, hablaron conmigo y mi hijo me dijo ‘papá, esta es la magnífica oportunidad de cumplir mi sueño’ y eso le estoy cumpliendo”, he’i.

Cerro no empezó bien

El conocido popularmente como Ka’i Ferreira no podía dejar de hablar del club de sus amores, Cerro Porteño, donde tuvo avei la oportunidad de brillar. He’i que “no empezó bien. Ya está dando otra vez ventaja a los grandes, especialmente a Libertad que no te perdona. Por lo que ha hecho en el primer partido, a mí no me convenció, faltó mucho, principalmente en el segundo tiempo en el que se quedó totalmente. Faltaba precisión, pase, no podían hacer dos o tres toques, un equipo lento”.

Agregó que “siempre dicen que están saliendo en la pretemporada, pero eso no es excusa”.