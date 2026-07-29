¡Anichéne! Jared Leto acusado de abusador en documental El famoso actor de Hollywood y líder de 30 Seconds To Mars fue señalado por cuatro mujeres que dicen que abusó de ellas cuando eran menores.

El documental le pertenece a la BBC y se titula “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”, siendo realizado por la documentalista Jessica Sartenaer, la cual logró que cuatro mujeres no solo se atrevieran a contar lo que Leto les habría hecho, sino que hasta se animaron a mostrar sus caras.

Una de ellas afirma haber sido abusada por el protagonista de “Tron: Ares” en un motel cuando apenas tenía 17 años, mientras que otra señala haber recibido llamadas telefónicas con contenido explícito por parte del frontman de 30 Seconds To Mars, algunas con su propia voz y otras impostando una distinta.

Compañeros de trabajo de las mujeres, que prefirieron mantener su identidad oculta, secundaron todo lo dicho por las denunciantes, asegurando de paso haber sido testigos de la red que Leto habría montado para atraer menores en los conciertos de su banda.

Por su parte, el ganador del Oscar negó todas las acusaciones mediante un comunicado en el que dijo expresamente: “Jamás he agredido sexualmente a nadie en mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

Entre tanto, el actor y músico tiene compromisos pendientes con 30 Seconds To Mars entre abril y mayo del próximo año, además de diversos proyectos cinematográficos.