Cantante casi salió volando del Kamikaze de la Expo El músico Orly López contó su tragicómica experiencia con un famoso juego de aventura extrema en la Expo.

“Yo cerré nomás luego ya mis ojos. Toikó la oikoa ápe dije”, describió Orly López lo que se le pasó por la cabeza cuando pilló que el seguro del Kamikaze de la Expo se convirtió en mucho más que una aventura extrema. El músico subió al famoso juego del parque de diversiones y prácticamente quedó desprendido en el aire porque no estaba bien asegurado.

“Casi ko me morí porque al menos el mío no se cerró luego bien la tranca y ellos igual nomás arrancaron. Y después cuando en el primero que me quedé así más o menos hacia abajo. Te quedas así, porque el Kamikaze te alza, te vas quedando así de espalda. Después te quedabas ‘iñakão’ y en el primero ya sentí que hizo un ‘pris’. En el segundo ya salió totalmente el seguro, ahí sí que ya me quedé ahí colgando, casi me dio un paro legalmente”, relató el paso a paso de lo que pudo haber sido un feo accidente.

El susto que se pegó Orly López en el Kamikaze fue de película ndaje.

“Ahí mismo encastré mi pié por un pa’ũ que había abajo de mi y me atajé de la reja hacia arriba. Ya te dijo ya, de película ko fue”, contó entre risas y ya luego de todo el susto su travesía para salvarse y no caer ndaje.

En principio sus socios estuvieron grabando toda la diversión, pero cuando se dieron cuenta que Orly no estaba tan contento empezaron a pedir auxilio avei, “yo ya estaba ahí, shalai; ellos dejaron de grabar y se fueron a pedir todo socorro”, detalló el momento en que sus amigos fueron una luz brillando en la oscuridad.

“Después ya pararon. Por lo visto que la gente fue a decir también que paren, porque generalmente da cinco vueltas y esta vez hizo uno a fondo, en el segundo ya fue más o menos nomás. Después ya paró. Iba frenando. Dos vueltas lo que hizo. En el primero yo ya estaba pidiendo socorro”, contó cómo vio la aventura pasar sin el seguro puesto.

Señoraaaa, parece ficción, pero es una anécdota. “Nunca más”, he’i Orly que se va a subir en uno de esos juegos extremos porque con todo esto casi me dio un infarto.