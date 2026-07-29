Carmiña y Gran Hermano: “Ni le conozco a la otra paraguaya”

En un posteo en su cuenta de X/Twitter, Carmiña Masi aclaró que la única por la que llegó a pedir votos en su momento fue por su ex compañera Luana, realizando además un vídeo en esa ocasión, por lo que dejó en claro con esto que ni siquiera conoce a la otra chica paraguaya que está actualmente participando.
Harta de todo, Carmi directamente pidió que la desvinculen de todo lo que tenga que ver con Gran Hermano, y que denuncien todo flyer o publicación que la siga involucrando a ella con algo relacionado con dicho reality.