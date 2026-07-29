Carmiña y Gran Hermano: “Ni le conozco a la otra paraguaya” La conductora dijo esto luego de sentirse molesta ya que se la seguiría nombrando constantemente vinculándola al reality argentino Gran Hermano, el cual ella dejó hace ya meses.

En un posteo en su cuenta de X/Twitter, Carmiña Masi aclaró que la única por la que llegó a pedir votos en su momento fue por su ex compañera Luana, realizando además un vídeo en esa ocasión, por lo que dejó en claro con esto que ni siquiera conoce a la otra chica paraguaya que está actualmente participando.

Por la única que pedi votos fue por luana e hice un video. Les Pido que me desvinculen de todo lo que tenga que ver con juan hermano. Chicos ni le conozco a la otra paraguaya. No me interesa absolutamente nada de que tenga que ver con el programa. Cualquiera flyer con mi cara… — Carmiña Masi (@CarmiMasi) July 29, 2026

Harta de todo, Carmi directamente pidió que la desvinculen de todo lo que tenga que ver con Gran Hermano, y que denuncien todo flyer o publicación que la siga involucrando a ella con algo relacionado con dicho reality.