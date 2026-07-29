Fotógrafa denuncia amenaza de presi de Liga Sanlorenzana La encargada de prensa del Club Atlético Triunfo, de nombre Letty, aseguró en su cuenta de Facebook que el titular de la mencionada liga la habría amenazado de muerte a ella y a su novio futbolista.

Este último de hecho se desempeñaría en el propio Club Triunfo, y según el relato de la comunicadora, el presi de la Liga se habría molestado bastante con ella debido a que tomó fotos de los disturbios que los hinchas del Club Atlético Corrales, el cual era el rival de Triunfo en el último partido que ambos disputaron, habrían generado.

Según lo que afirma la encargada de prensa en Facebook, en un posteo acompañando la denuncia que presentó, el presi habría dicho que tenía balas preparadas para ella y para su novio. “Sí, me amenazó de muerte diciendonos que tenía balas ya preparadas para mí y para mi novio que es futbolista donde me desempeño como encargada de prensa”, comentó la joven quien agregó que incluso recibió agresiones física por parte del mismo señor.

Cuando se armó tremendo guyryry peloteros de ambos equipos salieron a separar a todos para que se calme la cuestión.