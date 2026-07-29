Detuvieron a otro presunto implicado en mega asalto en Santa Rita El hombre fue detenido en San Pedro y se sospecha que habría sido parte del esquema que robó varias sucursales bancarias en la localidad del Alto Paraná.

El detenido de 48 años fue localizado en la siesta de ayer sobre la Ruta de la Liberación, en el departamento de San Pedro, luego de un trabajo de inteligencia desarrollado por los investigadores. El sospechoso contaba con dos órdenes de captura vigentes, una de ellas por presunta tenencia, comercialización y tráfico de sustancias estupefacientes.

La otra guarda relación justamente con el asalto a entidades bancarias y casas de cambios ocurrido en la ciudad de Santa Rita. La Policía informó que al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre intentó huir ingresando al predio de una institución educativa, aunque fue perseguido y finalmente reducido por los intervinientes.

Se maneja que el ahora detenido era un conocido miembro de la banca de Amado Ramón Benítez y Nelson Gustavo López, alias Yacaré Po. De acuerdo con los registros oficiales, el detenido también posee antecedentes por robo agravado, usurpación de funciones públicas, hurto agravado, reducción y resistencia.