El “Gallo” saca pecho y se aprovecha del Ciclón 2 de Mayo se hizo fuerte en casa y venció a Cerro Porteño para sumar su segundo triunfo y mirar a todos desde arriba en la tabla.

Dos del “2”, que ya suma dos de dos en victorias, mientras que Cerro ya lleva dos de dos en derrotas. Sí, el “Gallo Norteño” sacó pecho y terminó cacareando fuerte ante el Ciclón con un inobjetable 2-1 en el “Río Parapití” que le permite mirar a todos desde arriba en la tabla de posiciones.

Ya en el primer tiempo el local se aprovechó de la indecisión azulgrana, que poco y nada generaba arriba y se complicaba atrás. Al minuto 24, tras un tiro de esquina en el que el golero Roffo sale mal, la pelota le cae en el muslo a Camilo Saiz que cumple con la ley del ex y desata el primer grito de gol en PJC. Así se fue el primer tiempo.

En el complemento se vio lo mejor de Cerro. Con los cambios mejoró su juego el equipo de Holan y a los 20’, tras un tiro de esquina de Cecilio Domínguez, Jonathan Torres saltó más que nadie y clavó el 1-1. Parecía que el Azulgrana se lo llevaba por delante. Parecía…

Tanto así que la alegría le duró poco al Ciclón. Cuatro minutos después, tras una buena jugada de Aguilera, Óscar Romero tomó el balón y la colgó del ángulo superior derecho de Roffo para el 2-1. Sobre el final, 2 de Mayo aguantó, Rossi fue figura y el “Gallo” canta bien arriba en el Clausura.