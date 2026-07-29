Guardia de seguridad ojejuka para robarle El hecho tuvo lugar en Presidente Franco durante la madrugada de este miércoles.

Guardia de seguridad fue asesinado en una estación de servicio de Presidente Franco.

Un guardia de seguridad fue asesinado durante un presunto hecho de robo agravado en una estación de servicios Petropar, ubicada sobre la avenida Monday, en el Km 2 del barrio San Antonio de la mencionada ciudad del Alto Paraná.

La víctima fue identificada como un hombre de 53 años, quien prestaba servicios para la empresa Protex Max. Según el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de la 01:25, con los agentes llegando al lugar encontrando al trabajador tendido en el suelo, con heridas de arma de fuego y sin signos de vida.

Las imágenes del circuito cerrado muestran que un hombre con casco blanco se acercó hasta la víctima para despojarlo de una escopeta calibre 12. El guardia habría intentado resistirse, por lo que luego de un forcejeo, el asaltante efectuó varios disparos que acabaron con su vida.

Posteriormente, el sospechoso escapó en una motocicleta conducida presuntamente por un cómplice. El médico forense diagnosticó como probable causa de muerte un shock hipovolémico por heridas de arma de fuego.