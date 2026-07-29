Guille festejó sus 18 años al frente del Noticiero de El Trece “Me sorprendieron cuando me dijeron que cumplo 18 años, es mucho tiempo, pero a la vez muy poco. El punto es que pasa tan rápidamente todo, pasaron m…

“Me sorprendieron cuando me dijeron que cumplo 18 años, es mucho tiempo, pero a la vez muy poco. El punto es que pasa tan rápidamente todo, pasaron muchas cosas, pasaron muchos presidentes. Pasó Lugo, pasó Federico Franco, pasó Horacio Cartes, Marito y ahora Santi, fueron muchos presidentes, es una responsabilidad de todos los días”, dijo Guille a Crónica.

Y esa responsabilidad es compartida por todo el equipo, “en teoría el noticiero construye o se convierte en un espejo de la realidad diaria en el país” definió.

El presentador contó que está fresca aún en su retina su primera presentación en el noticiero de El Trece. “Sí, me acuerdo perfectamente, arrancaba en una casa nueva, yo venía de la competencia, había llegado para dirigir los departamentos de prensa de Cardinal y Canal 13, en ese entonces RPC, y me propusieron hacer el noticiero central”.

El periodista comentó que estar frente a un programa tan importante le brindó miles de satisfacciones y también conlleva una enorme responsabilidad. “Si estás en un lugar que te brinda enormes satisfacciones, es muy difícil que salgas. No digo que uno sea inamovible, porque no somos eternos, somos parte de esta estructura, es un sitio que pesa mucho pero siempre que estés a gusto, eso es un valor agregado, y es difícil que salgas de ese lugar”.

Las nuevas tendencias en la comunicación

El presentador omombe’u que el uso de las nuevas herramientas digitales es una materia pendiente para él.

“Somos de consumir mucho las redes sociales, personalmente tengo una materia pendiente en las redes sociales, me encantaría hacer streaming, hacer contenidos de calidad que le sirva a las personas. Es válido la forma de comunicar de los creadores digitales partiendo de algo que es universal como el derecho a la libre expresión, hay gente interesante, que tiene un buen punto de vista, me parece bien porque permite comparar la calidad de lo que uno hace”.