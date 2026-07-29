Hendyta esta tarde en el “Arsenio Erico” Nacional, que igualó en su primera presentación en el certamen ante Ameliano, recibe esta tarde la visita de Olimpia, que llega golpeado y con ganas de reponerse.

¡A la miércoles! Hendyta hoy en Barrio Obrero. Desde las 18:30, en el “Arsenio Erico”, Nacional recibe a Olimpia en un clásico que promete de todo menos besos y abrazos.

Por un lado, la Academia, que en casa y ante su gente no quiere saber nada de comenzar a regalar puntos y, tras empatar con Ameliano en su estreno en el Clausura, va por su primera alegría.

Su DT, Víctor Bernay, no planea tocar mucho pero sí habrá algún que otro retoque en el equipo que saldrá con todo a conseguir su primer triunfo en casa, como lo pidió el mismo entrenador.

Enfrente estará el golpeado Olimpia, que tropezó de entrada ante Libertad el pasado domingo en el ueno Defensores del Chaco y quiere como sea la recuperación.

“Vitamina” ya avisó que habrá cambios en el equipo. El capi Richard Ortiz está para reaparecer en el mediocampo y alguna que otra modificación más podría aparecer en la ofensiva. Para más condimento, Derlis López será el que soplará el pito en un duelo que tendrá un gran ambiente porque el reporte de venta de entradas entusiasma.

HASTA AHORA, TODO DE LA “O”

En lo que va de este 2026, el Decano puede sacar pecho de que hasta ahora terminó festejando siempre que se vieron las caras con el Tricolor. En la tercera fecha del Torneo Apertura, el recordado agónico triunfo 2-1 con aquel tanto de Alex Franco en el final del partido que tanto se festejó en campamento Decano. Por la segunda rueda, en el ueno Defensores del Chaco, si ya fue goleada del Franjeado por marcador de 3-0 en la fecha 15. Con la llegada de Pablo “Vitamina” Sánchez Olimpia pudo sacarse de encima la mochila pesada llamada Nacional que en los últimos años siempre supo complicarlo incluso manteniendo una racha larga de triunfos.