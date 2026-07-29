¿Le regalarías un Mauricio a tu mejor amiga? Imaginate que tu amiga vaya llegando con un super regalo, y se trate de tu albirrojo favorito. Todo eso es posible ahora con las emprendedoras que es…

El mejor regalo del día de la amistad no existe.... el mejor regalo. (@cuakdepatito)

Imaginate que tu amiga vaya llegando con un super regalo, y se trate de tu albirrojo favorito. Todo eso es posible ahora con las emprendedoras que están ofreciendo combos a tutiplén con la cara de Mauricio, Alderete, Tony Sanabria umía.

Una de ellas es Cecilia, de 23 años, oriunda de Caacupé, quien encontró la fórmula perfecta para conquistar a las chicas en el Día de la Amistad: cajitas con la imagen de famosos futbolistas, acompañadas de dedicatorias bien puretes. Acompaña con donas, dulces, eré erea.

La otra propuesta es de la tienda cuack el patito, donde ofrecen almohaditas con la figura de los peloteros. ¿Te imaginas pio a tu amiga durmiendo abrazada a Tony Sanabria?