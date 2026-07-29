Mauri Rodas y una sobremesa musical con invitados de lujo El músico invita a una experiencia íntima de música en vivo este 2 de agosto en el Patio Colonial de la Alianza Francesa de Asunción.

El domingo 2 de agosto a partir de las 17:00 hs, el músico paraguayo Mauri Rodas (RODAS) presentará “La Mesa de Rodas”, un espectáculo íntimo en formato sobremesa como si fuera ese momento después de la comida en el que nadie quiere levantarse, en donde las historias se estiran y se empieza a armar la musiqueada.

Según explican los organizadores, la idea del espectáculo es que alrededor de la mesa, Mauri comparta canciones y relatos con distintos invitados sorpresa que se irán sumando a lo largo de la velada.

Mauri Rodas es un músico, compositor y productor paraguayo que lideró proyectos musicales como Mauricio y Las Cigarras, Brit Ranchera y fue parte de grupos icónicos del cancionero popular paraguayo como Los Chamos del Momento, Área 69, entre otros. Cuenta con más de 10 materiales publicados entre LPs, EPs y colaboraciones.

El show será en el Patio Colonial de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia 1039, Asunción), las puertas se abrirán a las 17:00 y el espectáculo comenzará a las 18:30, con una duración aproximada de 80 minutos, seguido de un after show. El evento es apto para todo público.

Algunos artistas invitados serán Neine Heisecke, Chirola, Blas Rodrigo, Andrés Selich, Jazmín del Paraguay, Luigi Manzoni, y otros de la escena pop urbana del país. Al tratarse de un show íntimo, las entradas son limitadas y estarán disponibles a través de la plataforma Tuti.