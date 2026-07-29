Opakuetévo, Ameliano le arrebató el triunfo al Rubito Rubio Ñu y Ameliano igualaron 1-1 en “La Arboleda”. Marcelo Acosta había adelantado al local, mientras que Estivel Moreira, sobre el final, le puso justicia al resultado.

En Trinidad, el “Rubito” arrancó ambicioso voi. William Mendieta tomó el hilo y pese a mostrarse poco preciso fue el que más intentó al igual que Marcelo Acosta, actitud que premió a ambos. Ya que fue el “Mago” quien metió un pase a la cabeza de Acosta, quien venció al portero rival para abrir el marcador en “La Arboleda” a los 36’ de la primera etapa.

Pese a que no pasó mucho en cuanto al juego, el local fue el que más buscó y se fue a las duchas con ventaja de manera merecida. Pobre lo de Ameliano ya que le costó entrar en el compromiso, careció de ideas y terminó cerrando un un flojo primer tiempo.

En la complementaria, la visita cambió totalmente de cara y entró con tutti voi. Los cambios le hicieron purete a la “V” Azulada. Raúl Cabral, fino con la pelota, hizo jugar a sus compañeros generando chances hacia el arco de Carlos Servín, avei Luis Ayala y Torales aportaron lo suyo. En el epílogo 93’, Estivel Moreira le puso justicia al marcador con un lindo remate de cabeza. En tanto que el local, que casi no generó en el segundo tiempo, pagó caro el meterse muy atrás ante un rival que nunca bajó los brazos.