Roberto Pérez vio al Papa en sus vacaciones por Italia El periodista hizo una pausa al laburo, tomó sus maletas y en buena compañía partió hacia el Viejo Continente. “Es uno de esos viajes que te dejan re…

El periodista hizo una pausa al laburo, tomó sus maletas y en buena compañía partió hacia el Viejo Continente. “Es uno de esos viajes que te dejan recuerdos imborrables”.

Elegir a la bella Italia para las vacaciones es una de las decisiones más acertadas que puede hacer una persona porque ofrece una mezcla de historia milenaria, gastronomía única y hermosos paisajes que van desde playas hasta montañas, un destino completo que destaca por su riqueza cultural y variedad única en cada región.

El comunicador Roberto Pérez tomó esa decisión y rumbeó kuri por esos lares. Fueron dos semanas intensas de emociones y lugares que van a quedar por siempre en sus retinas y el corazón, al que se sumó el encuentro inesperado con el papa León XIV.

Roberto comentó a Crónica que se enteraron cuando estaban en Roma, que el papa León XIV se encontraba avei de vacaciones en Castel Gandolfo, lugar de residencia veraniega del Sumo Pontífice, ubicada a unos 18 km de la capital italiana.

“Estando en Roma nos llegó el dato de que el papa los domingos celebraba misa en Castel Gandolfo, y si llegábamos temprano, había una posibilidad de ingresar al Palacio Pontificio, aunque el acceso era limitado. Hicimos el esfuerzo, llegamos cerca de las 10 de la mañana y, al mediodía, tuvimos la oportunidad de vivir algo que no estaba en nuestros planes: el rezo del Ángelus con el Papa junto a los presentes”, contó el presentador muy emocionado.

Comentó que este encuentro fue inimaginable, “ese día, además, el clima acompañó. Después de la oración salió al atrio y realizó ese pequeño recorrido por los jardines, la glorieta y los espacios del palacio, saludando a quienes estaban allí. Nosotros estábamos en la fila, muy cerca, siendo testigos de un momento que no habíamos imaginado. Fue una experiencia profundamente emotiva, de esas que quedan grabadas, no solo por el lugar histórico, sino por la sencillez y la cercanía de un instante, fue como un encuentro y un regalo inesperado del viaje” contó Roberto quien agregó que de la emoción no pudo sacarle una sola foto al Papa.

Lugares únicos que respiran siglos de historia

“Es como en las películas, cada cuadra parece una postal y cada rincón respira siglos de historia, Italia es un destino donde el arte, la cultura, la gastronomía y los paisajes conviven de una manera única. Capri es un verdadero paraíso sobre el Mediterráneo, con un mar de un azul que cuesta describir. Y Salerno conquista por su encanto, su costa y la calidez de su gente. Son lugares que quedan grabados en la retina, pero, sobre todo, en el corazón”, omombe’u Roberto.

El periodista comentó que este viaje fue muy emocionante y que superó totalmente las expectativas que tenía de sus vacaciones.

“Lo que más me impactó fue la dimensión de la belleza, acá cada paisaje, cada plaza y cada rincón parecen pensados para emocionar. Desde el azul intenso del Mediterráneo en Capri hasta la elegancia de ciudades como Florencia o Roma, todo transmite una mezcla de arte, naturaleza y cultura difícil de describir, es uno de esos viajes que te dejan recuerdos imborrables y ganas de volver. Italia no solo se visita; se vive y cuando termina el viaje, uno entiende por qué tantos sueñan con volver”, dijo Roberto, pero eso no fue todo ya que también tuvo la oportunidad de asistir al concierto de Andrea Bocelli en el Teatro del Silencio. “Un lugar emblemático de la Toscana, donde esa noche la música de Bocelli llenó un escenario realmente especial”.

Comienza una etapa especial

Comentó que este paseo fue una pausa necesaria para recargar, tomar distancia y volver con una mirada renovada. “Siento que se abre una etapa muy especial, con grandes desafíos en La Tribu y con la enorme alegría de reencontrarme con mi primer amor: la televisión. Volver a empezar, con la experiencia de tantos años, pero con la misma ilusión de aquel primer día”.