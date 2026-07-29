Se van a trozar con todo: llega el moquete callejero En un cuadrado rodeado de paja, la “única” regla es usar jeans

Una jornada de “boxeo callejero” se avecina en el barrio San Vicente de Asunción para el próximo 8 de agosto. El formato de las peleas está dirigido a peleadores amateurs y profesionales. La temática se centra en un ring de paja donde el vestuario obligatorio es el uso de jeans. Avei, como broche de oro, habrá una pelea de 2 contra 1. Ya hay 120 atletas que se anotaron.

El organizador de este evento es Nahuel Centurión (27), quien es vocero de Bachiforce, pioneros del Dirty Boxing en Paraguay. Dijo que esto nació gracias a que en Paraguay “hay muchos atletas que se desviven entrenando para competir, pero no tienen apoyo ni visibilidad”.

Aseguró que “no hay un valor real sobre todo el trabajo que hay en los deportes de contacto. Por eso me animé y dije, ¿por qué no empiezo yo a realizar eventos? Siempre me propuse hacer algo bien grande y con esto puedo marcar un antes y un después”.

Los cupos para pelear ya están llenos para este 8 de agosto.

El atleta logró realizar 5 eventos de boxeo callejero que incluyen kickboxing y MMA, entre otros. “El primero de ellos metimos 200 personas y después ya se fueron 400. Fue un éxito total y por eso ahora nos animamos a seguir innovando. Todas esas peleas tenían show musicales en vivo de artistas nacionales en los break. También hubo tatuadores disponibles en las peleas. De todo”.

Tras estas experiencias se animó a presentar esta nueva modalidad de Dirty Boxing. “Me pareció una modalidad super llamativa, es un boxeo sucio o callejero como lo conocemos. Esta modalidad viene de Inglaterra, luego de ahí fue a Rusia. Hoy en día ya llegó a Sudamérica, más específicamente en Argentina. Es algo que va creciendo internacionalmente, por eso me animé a traerlo a Paraguay”, le bajó.

El local en el que se desarrollará el evento está ubicado en las calles Perú y Haití, barrio San Vicente.

“Ya coordinamos con gente de la Municipalidad, la comisaría, la Federación Internacional y contamos con ambulancias y paramédicos. Ya tenemos llenos los cupos de participantes, que son 120, 60 peleas. Las entradas ya están disponibles”.

Nahuel Centurión, organizador del evento.

CONOCÉ LAS REGLAS PARA LAS PELEAS

Nahuel explicó que esta modalidad es “como el boxeo pero con reglas modificadas; podés agarrar al rival y seguir pegando, cosa que en el boxeo tradicional no se puede. También se puede hacer un giro de 360 grados que se llama molinete, eso se hace en el kickboxing. También habilitamos el clinch que es el agarre”.

“Aparte de eso, es boxeo, pero con guantes MMA, son los guantines que es prácticamente de nada. O sea, es como que están peleando a puño limpio. Eso obviamente da mucha más agresividad e intensidad en los combates”.

Por último explicó que como novedad “habrá un combate de dos contra uno, en donde un peleador paraguayo de 120 kilos peleará contra 2 argentinos de 60 kilos. Es algo que estamos innovando para esta edición. Las peleas serán transmitidas en vivo en el instagram ‘Bachiforcepy’ y estamos gestionando para hacerlo por YouTube”.