“Van a salir hambrientos de ganar al igual que nosotros” Valdez avisa que en el patio del Trico y ante el “Léka”, no hay tu tía hína

Hugo Iván Valdez, pelotero del Tricolor que se desempeña como delantero, habló de lo que va a ser hína el duelo hendy de esta noche contra el Franjeado en Barrio Obrero, remarcando que ambos llegan “hambrientos” de victorias ndaje voi.

“Olimpia es un gran equipo y siempre es peligroso. Igual, haya ganado o perdido, como pasó en la primera fecha. Creo que mañana (hoy) van a salir hambrientos de ganar, al igual que nosotros”, lanzó primeramente en charla con Crónica.

Avei añadió que “no empezamos con la victoria como queríamos, pero el torneo recién empieza, es largo y el grupo está muy bien, muy positivo”, expresó el pelotero.

Acerca de por donde pasaría la clave del juego, explicó que “creo que en el mediocampo, siempre es el sector más importante de la cancha. La verdad, el equipo que se hace fuerte y que gana en el mediocampo, normalmente es el equipo que termina ganando el partido y, bueno, la idea es esa, ganar ahí, así que creo que por ahí va a pasar la cuestión”, mencionó.

Sobre hacerse mbarete en casa katu, opoi que “sí, siempre es importante ganar, más todavía de local. Queremos ganar mañana (hoy), vamos a salir a buscar la victoria y más todavía porque es nuestra cancha y necesitamos sacar los tres puntos de local siempre”, agregó.

En cuanto a las cosas que le pide el DT y cómo se encuentra en lo individual, he’i que “superbién. Estoy muy contento en el club y con los compañeros, así que estamos superbién. Creo que a la hora de tener la pelota, me pide que juegue suelto, que busque mi espacio, que busque mi lugar y cuando no tenemos la pelota, bueno, como todo el mundo, como todo el equipo, ocupar un espacio y ayudar a los compañeros siempre a defender”, remarcó.

Los muchachos del “Albo”, atentos a la charla del profe Víctor Bernay.

“CONFORME CON EL PUNTO

QUE TRAJIMOS”, TIRÓ VALDEZ

Valdez también valoró el empate en una cancha jetu’u como la de la V Azulada, expresando que “cuando no hay victoria, a veces decimos que nos faltó esto o aquello, pero la verdad es que hay que reconocer también que el equipo rival juega, Ameliano es un gran equipo, tiene una idea de fútbol muy buena, tiene buenos jugadores”, le bajó el pelotero del Trico.

Luego sostuvo que “es una cancha muy difícil, una cancha que conocen, así que seguramente que nos faltó cosas, que tenemos que mejorar, trabajar, pero más que eso, creo que es un buen punto, no va a ser una cancha fácil para cualquiera que vaya a ir, así que