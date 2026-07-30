“Así le encanta a mi marido” he’i lapa de Gill cuando le dijeron “gordi” Meli Ávalos, señora del arquero albirrojo, no tardó en salir al paso de las criticonas de redes, quienes le señalan que tiene unos kilitos de más gua’u.

Una usuaria de Instagram directamente le dejó un comentario a Meli diciéndole “hay que bajar de peso, Meli nde famosa ha nde gordi”, a lo que la esposa de Orlando Gill directamente le respondió “así le encanta a mi marido, come rico, duerme bien y es buen arquero”.

No es la primera vez que Meli recibe críticas por su aspecto, con otras mujeres tirándole mala onda también por su cabello, mientras que durante la Copa del Mundo, unas cuantas compartieron sus fotos y le dijeron de todo porque supuestamente iba muy kachafa a los partidos.

Mientras tanto, el aún portero del San Lorenzo de Almagro argentino se encuentra a la expectativa de una posible transferencia millonaria a Europa, esto luego de su más que destacada actuación durante el último Mundial con la Albirroja.