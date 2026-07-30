Bobadilla lloró ra’e porque “Ndoperdeséi ni opopo pukuvéa”

César Bobadilla, joven futbolista ciclónico que se desempeña como mediocampista, fue tomado por las cámaras derramando lágrimas antes del arranque del segundo tiempo en la derrota de su equipo ante el “Gallo Norteño”, mientras el técnico, Ariel Holan intentaba consolarlo.

Sobre ello, opoi el DT que “César estaba muy mortificado porque se adjudicó el gol, porque era la marca de él. Lo que yo le decía es ‘despreocupáte porque no es solo tu responsabilidad, es mala decisión también del equipo’”, le dejó en claro el entrenador.

Por otro lado, Miguel Bobadilla, padre del pelotero, tiró que su hijo es muy pasional y competitivo, remarcando “que él juega y no quiere perder. Antes, cuando estaba en la escuela de fútbol, casi todas las veces que perdía le teníamos que traer en el vehículo llorando, le hablábamos y todas las cosas, pero ndoperdeséi ni opopo pukuvéa, es muy competitivo como te dije, desde chico perdía y venía llorando en el auto”, explicó el papá en charla con Crónica.

“Él es fuerte de mente y encima es cerrista cerrista como se dice. Yo sé que él en cada partido está aprendiendo algo y así nos vamos de a poquito”, agregó.

Upéi añadió que “hablé con él, pero cortito nomás, él no se acostumbra luego a hablar mucho de lo que es el club, de sus compañeros y eso, te dice lo necesario y nosotros también en ese sentido no le queremos cargar”, sostuvo.

Vemos madurez

“Justamente estábamos hablando con su mamá, nosotros le vimos diferente de lo que fue el primer partido, cambió muchas cosas, de hecho que está en etapa de preparación todavía, vemos una madurez impresionante en él. Juega bien, no es porque es mi hijo, verdad, pero siempre luego fue un chico responsable y por suerte le está yendo bien”, mencionó.

Importancia de sus cercanos

“La familia es un cimiento impresionante en la vida de alguien que quiere conseguir grandes cosas, porque un muchacho sin apoyo familiar con la mente en otro lado no puede jugar al fútbol, imposible es, deben de estar arropados siempre por los familiares”, declaró.

“Vos sabés que le hablo mucho, ellos son tres. Aparte de César, está el hermano mayor y una hermana menor. No pasa de un mes para hacer una mini reunión familiar, todos estamos ahí hablando, siempre es lindo hablarle a mis hijos por más que sean educados, disciplinados, no está por demás hablar con ellos siempre”, cerró.