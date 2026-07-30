Camioneta entró por una pollería en Capiatá El accidente se produjo luego de que el vehículo aparentemente chocara con otro en el barrio Virgen del Pilar. Afortunadamente no hubo heridos.

En la tarde de este pasado miércoles, una camioneta terminó entrando por el salón de atención de la Pollería Tati, del barrio Virgen del Pilar de Capiatá. La conductora del vehículo, una Toyota Hilux, sería una mujer de 61 años, la cual fue embestida por un auto Kia.

El accidente derivó en que la Hilux derribara numerosas sillas y mesas, además de derrumbar la muralla y el portón metálico del local. Afortunadamente, y aunque había personas comiendo en el negocio, nadie resultó siquiera herido.

Tanto la conductora de la Hilux como el del Kia fueron derivados hasta una dependencia policial para realizarse la prueba del alcotest, la cual dio resultados negativos.