Con gol de Mati López, “Cachique” gozar ante Rayadito El “Indio” castigó a domicilio y sobre la hora al Rayadito. Matías López marcó el único tanto del chute para alegría del Cacique.

El “Indio” castigó a domicilio y sobre la hora al Rayadito. Matías López marcó el único tanto del chute para alegría del Cacique.

Ambos buscaron ser protagonistas desde el inicio. Diego Fernández fue uno de los que más insistió en la visita, generando situaciones de peligro frente al arco rival. En tanto que Fer Fer, al no tener contacto con la pelota, bajaba mucho, dejando a su equipo sin referencia arriba. Luis Franco, arquero “Santo”, se lució con algunas intervenciones ya que fue el Legendario, el que tuvo más chances de gol.

San Lorenzo optó por las bandas para dañar, buen primer tiempo de sus laterales, pero poca idea en la zona de definiciones. Colmán solo arriba fue absorbido por los defensores Aurinegros. Poca participación avei de Álex Álvarez en lo que fueron los primeros 45’.

En la complementaria no pasó mucho en cuanto al juego, pero Galeano acertó con los cambios. Carlos Arrúa le dio un poco más de claridad ya que se asoció mucho con López, quien fue trascendente en el marcador. Cuando parecía que sellaban el 0-0 apareció Mati López, que tras una gran jugada concretó un golazo para darle sus primeros tres puntos al elenco de Ariel Galeano.

De esta manera, el Legendario sumó sus primeros puntos en el Clausura. En la primera fecha había caído kuri derrotado a manos del Sportivo Luqueño. Por otro lado, el domingo, desde las 18:30, el Aurinegro recibirá al Guma.