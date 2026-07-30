Detienen a poli preparado para la guerra​ La detención corrió a cargo de agentes de la SENAD y se dio debido a que transportaba un cargamento importante de 20 fusiles de guerra.

El hallazgo se produjo durante un operativo ejecutado en las inmediaciones de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná. ​El aprehendido es un suboficial que actualmente está en activo dentro de la Policía Nacional y presta servicios en la Subcomisaría 27ª de la colonia Acepar, departamento de Canindeyú.

​Éste se desplazaba a bordo de un vehículo acondicionado con un sistema de doble fondo, en el cual ocultaba las mencionadas armas de fuego. Según los datos preliminares, el cargamento consistiría en fusiles de asalto tipo FAL y G3, los cuales se encontraban desarmados.

​Las hipótesis señalan que el armamento tenía como destino final la ciudad de Ciudad del Este, desde donde se pretendía concretar su posterior comercialización y tráfico hacia el territorio brasileño.

​El uniformado y las evidencias incautadas fueron trasladados a la Base Regional de la SENAD en Ciudad del Este por disposición de la Fiscalía.