El Guma aplastó al Canario y trepó a la punta del torneo El Albinegro goleó a Reco (4-1) y es uno de los líderes. Marotta en contra, Espinoza, Bogarín y Vera convirtieron para el local. Aldo González había adelantado a la visita.

En cuanto al encuentro, Gumarelos y Canarios protagonizaron una primera etapa purete voi en cuanto a dinámica y fútbol. El local se adueñó de la pelota e intentó dañar desde el juego, pero Reco, equipo bien trabajado, esperó y lastimó de contra.

De esa manera, a los 9’ supo castigar al cuadro de Haedo Valdez por intermedio de Aldo González, en gran jugada por derecha que el goleador no perdonó. Libertad insistió con la subida de los laterales y creó alguna que otra chance. A los 14’ Agustín Manzur remató desde lejos, la pelota pegó en Nicolás Marotta y de carambola se metió en su propio arco para el 1-1.

Ambos equipos generaron situaciones, pero de por ahí el apuro obligó a equivocaciones que pudieron llegar a ser más peligrosos y fueron a las duchas con un empate de manera merecida.

En la complementaria, el Repollero salió con todo mostrándose superior, el capitán Matías Espinoza aprovechó un gran pase filtrado por Álvaro Campuzano y definió como delantero para el 2-1 (60’). Recoleta intentó adelantar sus líneas buscando la igualdad, pero le faltó claridad en los últimos metros, pese a los ingresos de Ale Silva y compañía.

A los 86’ Joaquín Bogarín puso el tercero acabando con toda ilusión canaria y ni qué decir a los 91’, cuando apareció Elvio Vera decorando el marcador final de 4-1. El juvenil tuvo su primera vez en las redes tras un gran centro de Vera, mientras que el “Rayo” avei se estrenó con el Albinegro tras su paso por Ameliano.