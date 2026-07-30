Entregarán protesta al Brasil por dichos de Lula sobre la Triple Alianza Esto será mañana viernes en una reunión con el Embajador brasileño que se realizará al mediodía, así lo informó el Canciller Nacional Rubén Ramírez Lezcano.

El canciller Rubén Ramírez Lezcano ratificó la defensa de los intereses nacionales en conferencia de prensa.

Este también formará parte de dicha reunión junto con el vicepresidente Pedro Alliana, quienes harán la entrega formal de la protesta del Gobierno paraguayo debido a los dichos del presidente rapai, Lula Da Silva, acerca de la Guerra de la Triple Alianza, habiendo señalado que Paraguay fue el que invadió el Brasil para iniciar el conflicto.

El Canciller reveló que mantuvo una reunión presencial en Lima con su par brasileño, Mauro Vieira, lo que derivó posteriormente en una comunicación telefónica directa entre los jefes de Estado de ambos países.

Ramírez Lezcano dijo que el presidente de la República, Santiago Peña, condujo el reclamo con prudencia estratégica, y sentenció que “la dignidad del Paraguay no se negocia”.

Agregó que “quiero que sepan que bajo el liderazgo del presidente Santiago Peña desde un primer momento hemos abordado el tema al más alto nivel. La diplomacia tiene sus tiempos y sus formas, y la templanza del presidente ha sido fundamental en la administración de este asunto”.