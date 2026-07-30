Hablaron dos supuestas víctimas de argentino detenido por trata Ambas mujeres brindaron su testimonio a los medios luego de que el sospechoso fuera aprehendido en la Costanera Norte con una joven de 17 años que había desaparecido.

Curiosamente, las dos chicas que hablaron sobre el hombre en Monumental 1080 AM dieron un relato bastante similar en numerosos puntos. Ambas dijeron que fueron contactadas por el sospechoso para hacer trabajos domésticos, y que él iba personalmente a buscarlas a sus casas para llevarlas hasta donde supuestamente iban a trabajar.

Una de ellas comentó que ya en el automóvil, mientras era trasladada por el hombre, este constantemente le ofrecía una gaseosa para tomar, llamándole la atención a la joven el hecho de que él nunca tomaba lo mismo que le ofrecía.

Al mismo tiempo, la otra mujer mencionó que fue a trabajar a una vivienda en la que el sospechoso iba a recibir a un montón de personas, las cuales eran en su mayoría varones, y que así como ocurrió en el caso anterior, constantemente recibía ofertas de tomar algo.

Ya en este segundo caso, la mujer relata que en un momento comenzó a sentirse mareada y que luego despertó en la habitación de servicio desnuda. Ambas coincidieron en que luego el hombre no les quiso pagar y una incluso habló de agresiones físicas.