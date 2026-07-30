Lari Riquelme dijo que los haters deberían aprender a opinar sin ofender La Novia del Mundial Larissa Riquelme ikuerairo derrepente de los haters, que todos los días se pasan atacando, no solamente a ella, sino a cualquier…

La Novia del Mundial Larissa Riquelme ikuerairo derrepente de los haters, que todos los días se pasan atacando, no solamente a ella, sino a cualquier creador digital o figura pública exitosa ndaje.

Lari publicó en sus redes un extenso escrito, donde invitó a las personas a abrir una conversación sobre los comentarios de odios, que cada vez más las personas van normalizando, y un screen de los mensajes carruajes que le tiran en sus publicaciones.

“Quiero hablar de algo que veo todos los días en redes sociales, estos son solo algunos ejemplos de los cientos de comentarios que recibo, no los publico para darles importancia, sino para abrir una conversación sobre algo que estamos normalizando. Cada vez es más común entrar a un perfil solo para insultar, burlarse del cuerpo, de la edad, de la apariencia o de la vida de otra persona y me pregunto: ‘¿qué ganamos con eso?’”, escribió la modelo y periodista deportiva en Facebook.

Larissa contó que ella hace años que aprendió a lidiar con estos personajes, pero no le afecta por su fortaleza emocional pero no sucede lo mismo con otras víctimas de los odiadores. “Yo llevo muchos años expuesta y aprendí a lidiar con este tipo de mensajes, pero no todos tienen la misma fortaleza emocional. Una adolescente, un niño, una mamá, un adulto mayor o cualquier persona que esté pasando un momento difícil podría leer algo así y sentirse profundamente herido”, oimo la novia del mundial en la web.

“Creo que todos tenemos la responsabilidad de construir un espacio más sano. Entre mujeres deberíamos apoyarnos más, y como sociedad deberíamos aprender que se puede opinar sin humillar”.

La comunicadora expresó su deseo de que las personas piensen dos o más veces antes de publicar un mensaje de odio, porque lo que para algunos solo sea un comentario, para otras personas ese comentario puede llegar a marcarlo toda la vida ndaje.

“Si logramos pensar dos veces antes de escribir con odio, habremos hecho de las redes un lugar mucho mejor para todos. Gracias a todas aquellas personas que siempre están dando consejos, tirando buena onda y haciendo comentarios positivos. ¡Los amo!”.

Los internautas también comentaron el posteo de Larissa, “Larissa sos una hermosa mujer, luchadora, alegre y simpática, a palabras necias oído sordo, no hagas caso de esos comentarios maliciosos, envidiosos por parte de algunas mujeres y si a estos se le puede llamar hombres”, Vos siguí brillando y viviendo tu vida, no hagas caso”, “son personas llenas de rabia por no poder tener el cuerpo que tienes, envidia sana tengo de tí y una admiración total, sigue triunfando y brillando bella Larissa”.