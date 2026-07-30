Metaleros preparan festival de la pesada este sábado en Fernando Se trata del Lata Pararã Fest, el cual tendrá lugar en el Galpón Municipal de Fernando de la Mora y reunirá a nueve destacadas bandas nacionales.

El evento será este sábado 1 de agosto y además contará con una feria de emprendedores, espacios de merchandising y área de cantina. El Festival es principalmente organizado por la emisora online Lata Pararã Radio, la cual emite desde hace ya varios años a través de su propia aplicación, y se ha convertido en una de las principales vías de difusión del metal y el rock nacional fuera de los medios tradicionales.

Joseph Calderón, encargado de la parte organizativa del festival junto a Marcelino Ortiz, propietario de la mencionada radio, habló con Crónica contándonos detalles acerca de cómo será el festival y todo lo que conlleva organizarlo.

Explicó que el Festival “lo veníamos craneando desde finales del 2024, cuando culminó la primera edición que fue todo un éxito, hasta que en agosto del 2025, y comienzos de septiembre dijimos ‘che, ¿hacemos pio la segunda edición?’. A partir de ahí fuimos pensando de a poco en darle molde al festival”.

Reconoció que primeramente pensaron que sería difícil organizar un festival como este: “la prueba de fuego fue la primera edición. Tiramos la casa por la ventana, porque invitamos a 12 bandas a tocar y un día antes, cuando ya teníamos todo, fue como que parecía que se venía un terremoto, miles de mensajes, llamadas y todo eso nos daba desesperación y ansiedad, mucha gente fue y disfrutó del festival, incluso del interior y algunos hasta desde el exterior cayeron”.

Sobre la radio relató que esta “arrancó oficialmente al aire a finales del 2020. La idea nace en una ronda de tragos entre amigos que pensaban y soñaban en hacer una radio online donde sonara más rock y metal nacional, obviamente también internacional, pero la idea principal es que todas aquellas bandas nacionales que tengan algún demo, o lo que sea, suenen para darles la oportunidad de ser conocidos tanto en Paraguay como afuera, luego sobre la marcha me incorporé yo”.

Volviendo al festival, detalló que las 9 bandas que tocarán “son de estilos y ciudades diferentes, muchas ya tienen sus seguidores como por ejemplo ‘Batallón’ y ‘Abbadon’. ‘Hikuai’ debutará en el Departamento Central, llevando a cuestas como 5 shows por el interior y el exterior, mientras que también se presentará ‘Wisdom’, que lastimosamente no se pudieron presentar hace un par de meses en otro evento, entonces creció el entusiasmo de verlos en vivo nuevamente. ‘Steel Rose’ vuelve luego de una pequeña pausa, ‘Sadistic Art’ traerá lo más agresivo del death metal, ‘Khyron’ los clásicos del heavy metal y ‘Mythika’ jugará de local luego de su gira por los barrios porteños argentinos hace un mes. Los encargados de abrir el festival serán los ‘Black Fire’, a quienes tengo una profunda admiración porque tienen ese toque bien de los años 70’s que da gusto escuchar y ver en vivo”.

Las entradas anticipadas tienen un costo de Gs. 40.000 hasta el 31 de julio, mientras que el día del evento el precio será de Gs. 60.000. Las anticipadas están aún a la venta hasta este viernes en Asunción Underground (Gral. Díaz 389 c/ Alberdi), Morri Rock Store (Oliva 919 c/ Montevideo) y La Cueva Rock/Metal Bar (Mcal. López 1070 c/ Brasil). Venta por transferencias al alias: 0981 506 972 (enviar comprobante al mismo número).