[VÍDEO] Periodista pelotera no le perdonó a mitã’i del Ciclón Se trata de la comunicadora y también declarada hincha azulgrana Ingrid Noguera, quien fue sumamente crítica con el futbolista César Bobadilla por haber llorado durante juego ante 2 de Mayo.

“Si no te da el cuero, tenés que irte a otro club más chico”, dijo directamente Ingrid en un descargo realizado en el canal América TV. La periodista fue incluso más lejos diciendo “uno se tiene que poner las pilas en su lugar de trabajo. O sino todos vamos a venir a llorar en nuestro trabajo. ¡Qué fácil va a ser así!”

Cerro Porteño acaba de tener uno de sus peores arranques de campeonato en años, ya que perdió sus dos partidos de inicio en el Torneo Clausura, primero ante Trinidense de local en La Nueva Olla, y luego de visitante en Pedro Juan Caballero ante el 2 de Mayo.

Varios de los jugadores azulgranas fueron criticados, mientras que César Bobadilla se quebró y rompió en llanto durante el último juego en el que el Ciclón cayó, esto luego de una mala jugada que habría sido su responsabilidad.