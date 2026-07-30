Presi de club sanlorenzano niega “rotundamente” haber amenazado a fotoperiodista El capéto del club Corrales de San Lorenzo niego haber amenazado a periodista y su novio por tomar fotos de bolonqui en cancha del Triunfo.

El presidente del club Corrales, de la Liga Sanlorenzana de Fútbol, Andrés Collar, salió al paso de las acusaciones de la encargada de prensa del club Triunfo, de la misma Liga, tras recibir una denuncia de parte de la misma por agresión y amenaza de muerte.

“Niego rotundamente, categóricamente. Jamás le dije eso y esto no se va a quedar así”, he’i voi de entrada a Crónica el dirigente pelotero. Agregó que ya está trabajando con su abogado para aclarar la situación. “Si tiene evidencias, pruebas, que presente. De lo contrario, que se retracte y retire la denuncia”, sostuvo avei.

Contó que lo único que hizo fue meterse en la escaramuza que se registró al final del partido, para tratar de separar a la gente de ambos equipos. “Yo tengo videos de la transmisión que demuestran que en ningún momento le agredí a esta señora. Yo estoy tranquilo”, manifestó Collar.

Los hechos

Según la denuncia policial, la fotoperiodista de nombre Letty, los hechos ocurrieron el domingo pasado, en cancha del Triunfo. La recurrente contó que al final del partido estaba tomando fotos de los disturbios, cosa que habría molestado al presidente de Corrales., quien le dijo ndaje que tenía balas preparadas para ella y su novio (pelotero del Triunfo).