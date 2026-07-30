[VÍDEO] Mirá quien te invita al Gran Almuerzo Solidario de Teletón este domingo El famoso conductor Don Francisco invita a los paraguayos a dicho evento, realizado en conjunto con el Comité Teletón Paraguay Florida que se realizará este 2 de agosto, de 12:00 a 16:00 horas, en Patrizia’s Fort Lauderdale.

Esta será la tercera actividad solidaria organizada por el Comité Teletón Florida y en esta oportunidad, la invitación no solo está dirigida a los compatriotas, sino también a toda la comunidad latina.

Paraguayos, dominicanos, cubanos, colombianos y personas de distintas nacionalidades ya confirmaron su participación en esta causa en favor de los niños con discapacidad. La propuesta ofrecerá una experiencia gastronómica con un menú de inspiración italiana que incluirá entradas, pastas, pizzas y platos de fondos, además de postres y bebidas ilimitadas.

Todo lo recaudado será destinado a que más bebés, niños, niñas y adolescentes con discapacidad física accedan a los servicios gratuitos de rehabilitación integral que brinda la Fundación Teletón Paraguay.

Además de la propuesta gastronómica, la jornada contará con un espacio de arte gratuito para niños, coordinado por el reconocido artista paraguayo Hernán Miranda. El evento cuenta con el apoyo del Consulado General del Paraguay en Miami, quién hizo extensiva la invitación a los cónsules de países hermanos.

Las adhesiones tienen un costo de USD 90 en preventa y USD 100 el día del evento. Quienes deseen participar pueden adquirir sus entradas comunicándose al +595 981 665 132 o de manera presencial en el Consulado General del Paraguay en Miami.