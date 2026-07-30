UEFA le mete tremendo cháke a la FIFA La matriz del fútbol europeo amenaza con no participar de las competiciones de la principal entidad del balompié mundial, si es que avanza el plan de vender participación en ingresos a inversores privados.

La UEFA amenaza con no participar de las competiciones de la FIFA si avanza plan de Infantino.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en competiciones de la FIFA”, señaló el ente rector del fútbol del viejo continente luego de una reunión urgente en línea de sus 55 miembros. El próximo torneo de la FIFA programado justamente será en Europa dentro de unas semanas: la Copa Mundial Femenina Sub-20, que se celebrará en Polonia a partir de septiembre.

“La venta de algunas cosas es sencillamente inaceptable”, señalaron desde la UEFA a través de un comunicado. “La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta”.

La reunión fue convocada para contrarrestar la oferta de Infantino, el presidente de la FIFA, de $20 millones para cada uno de sus 211 miembros globales, que debe aceptarse a más tardar a mediados del próximo mes de septiembre.

La propuesta secreta y polémica del titular de la FIFA se reveló el martes: escindir sus operaciones comerciales en una operación de $20,000 millones, con 20% en manos de inversores privados. El inversor principal sería una firma de inversión de Nueva York creada por Joshua Kushner, el hermano de Jared Kushner, quien como dato curioso es nada más y nada menos que el yerno del presidente norteamericano Donald Trump.

“Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una abdicación del deber de la FIFA como custodio del fútbol mundial”, afirman desde la UEFA. “En el momento en que inversores externos adquieren participaciones de propiedad en competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre”, sostuvo la UEFA. “El retorno comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores pasan a ser una presión diaria”.

Infantino por su parte defendió la oferta de capital privado como una oportunidad para “acelerar al máximo” la financiación del desarrollo del fútbol en todo el mundo, donde la mayoría de los 211 miembros de la FIFA dependen de esos fondos.