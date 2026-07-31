“Alivio” en Cerro porque en frente tampoco ganan Blas Reguera, presidente de Cerro Porteño, indicó que el que Olimpia no se haya alejado en la tabla les permite seguir en la lucha.

“Mal de otro…” En Cerro Porteño están aplicando esta frase a full. Y es que las dos derrotas del Ciclón en estas dos primeras fechas del Torneo Clausura 2026 están teniendo un cierto consuelo porque los de la vereda de enfrente tampoco pudieron sumar y están compartiendo el fondo de la tabla.

Eso explicó el propio mandamás de “La Nueva Olla”, Blas Reguera, quien reconoció que el hecho de que la “O” no haya despegado les permite seguir en carrera en la lucha por el título.

“Más que aliviar el mal arranque (los resultados de Olimpia), te deja en una posición no muy lejana en la tabla. Porque si el tradicional rival arrancaba con dos victorias iba a estar 6 seis puntos, ya bastante lejos. No inalcanzables, pero lejos. Hoy, más que alivio, te sigue dando muchas chances de pelear el Clausura, porque estamos obligados a ser campeones”, comentó Reguera a la 730 AM.

Así también, aseguró que en la tercera fecha ya se comenzará a ver todo lo que se trabajó en la pretemporada. “Creemos que en este proceso de cambiar la forma de jugar se dan estos resultados no esperados. Estamos convencidos que este sábado vamos a ver totalmente otro equipo”, afirmó.

En cuanto a alguna posible contratación de último momento, Reguera no descartó nada. “Hasta que el mercado de pases no esté cerrado, no descartamos la llegada de un refuerzo. Sería en la parte ofensiva”, destacó.