Celeste sobre Dionisio: “me da miedo que explote y me salpique su grasa” Los senadores liberales Celeste Amarilla y Dionisio Amarilla protagonizaron un nuevo tole tole con insultos de alto calibre en la sesión del Directorio del PLRA del miércoles.

El incidente tuvo lugar durante el debate sobre la integración y actuación de los juzgados electorales, momento en que Celeste cuestionó a los referentes del partido que mantendrían posturas alineadas con el oficialismo parlamentario, señalando directamente a Dionisio Amarilla y a su sector político.

La tensión escaló rápidamente cuando el legislador reaccionó a las acusaciones mientras se retiraba del salón. En ese momento, Dionisio comenzó a propinarle a Celeste insultos como “perra” o “ladrona”, mientras que la senadora le respondió de forma reiterada tildándolo de “vendido”.

En un momento, el presidente del PLRA, que lideraba la sesión, intentó calmar el ambiente, a lo que Celeste Amarilla le respondió que esto es algo a lo que ella está acostumbrada, afirmando que los insultos de Dionisio “no me mueven un pelo”, y que “lo único que me da miedo es que explote y me salpique su grasa parada”.

El episodio generó momentos de tensión entre las autoridades y convencionales presentes en la sede liberal, evidenciando las fracturas y la crispación existentes en el principal partido de oposición del país.