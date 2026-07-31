Cinco paraguayos desaparecidos en Guerra Ucrania-Rusia La Dirección de Repatriados confirmó esta noticia, siendo estos compatriotas que acudieron a la zona para sumarse a las fuerzas tanto ucranianas como rusas.

Según el Director de Repatriados, Guillermo Osorio, son cuatro los paraguayos que desaparecieron en Ucrania y uno en Rusia, aclarando que no se tiene la certeza de que estos hayan fallecido aún.

Explicó además que de momento lo que se tiene es un mensaje a los familiares de que los paraguayos están desaparecidos, a la par de detallar que desde la comunicación, existe un periodo cercano a un año para confirmar si a la persona en cuestión se la da por desaparecida definitivamente o existe alguna posibilidad de ubicar sus restos.

El director manifestó que no cuenta con la identidad de los compatriotas, y señaló que esa información posiblemente la tengan las embajadas y agregó que la Cancillería probablemente tenga la cifra precisa de paraguayos que se trasladaron tanto a Ucrania como Rusia para combatir en el conflicto bélico.

Hay que recordar que en estas semanas se ha confirmado la muerte de dos paraguayos durante el conflicto entre Ucrania y Rusia.