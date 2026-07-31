Desmienten que el “bicho” vaya a dar el “siuuuuu” Varios medios y publicaciones hablaron acerca del rumor de que Cristiano Ronaldo no llegaba al lunes sin casarse con su pareja de años, Georgina Rodríguez.

Esto fue desmentido por fuentes cercanas a la pareja a la revista ¡HOLA! de España, detallando que los preparativos que circulaban en redes sociales eran totalmente falsos, y que no corresponden a una ceremonia real.

Los rumores comenzaron gracias al programa portugués V+ Fama, que difundió lo que aseguraba era una invitación a la boda del “bicho”. En ella se citaba a los invitados el sábado 1 de agosto a las 14:00 horas en la Quinta da Regaleira, en Sintra (Portugal) bajo un dress code que obligaba a vestir color negro.

La relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó hace casi 10 años, a fines del 2016, en una boutique de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como vendedora. Con el paso de los meses hicieron pública su relación y Georgina empezó a acompañar al futbolista en ceremonias de premios, partidos y eventos familiares. Pese a eso, al día de hoy no han decidido casarse.