Detienen a presuntos miembros de mafia rapai de la pesada Dos personas fueron detenidas en la ciudad de Katueté, Alto Paraná, por presuntamente ser miembros del Comando Vermelho.

Un operativo policial ejecutado en el barrio Santa Librada de Katueté acabó con la detención de varias personas que serían presuntos integrantes de la infame facción criminal brasileña. El procedimiento se realizó mediante un allanamiento autorizado judicialmente, en una vivienda de la localidad.

Los sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público y del juzgado interviniente. A partir de ahora la investigación deberá determinar quiénes son realmente los detenidos, qué papel estarían cumpliendo dentro de la organización y qué operaciones pretendían desarrollar desde Katueté.

Durante el procedimiento se incautó una motocicleta con matrícula brasileña y tanto los detenidos como el vehículo fueron trasladados hasta la sede policial.