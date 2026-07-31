Estrenan obrar para hacer reír al rollo voi “Dulce espera” es la obra teatral que se estrena esta noche en el teatro de las Américas CCPA. En charla con Crónica, Leti Medina dijo que es una com…

“Dulce espera” es la obra teatral que se estrena esta noche en el teatro de las Américas CCPA. En charla con Crónica, Leti Medina dijo que es una comedia brillante y entretenida.

“Vayan preparados para reír en familia. Es recomendado para todos, suegras, tíos, abuelos, abuelas, porque todos pasamos por la llegada de un bebé y esto siempre cambia todo el contexto en la casa, y la vida de la mamá ni qué decir. Así que se van a llevar una muy buena impresión ni bien se abra el telón”, invitó la actriz.

En la obra también actúan Natalia Cálcena, Ato Gómez, Francisco Gubetich y Andrea Quattrocchi. El rollo puede disfrutar de la puesta en escena los viernes, sábados y domingos desde las 20:00.