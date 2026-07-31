Le apuñaló a su amigo por una “amiga” Un encuentro por el Día de la Amistad en un domicilio privado opa vai porque dos ñatos discutieron por una amiga en común y uno terminó acuchillando al otro.

La vivienda se encuentra en la calle Mecánicos de Aviación, en el barrio Villa Aurelia de Asunción, y aunque todo iba bien en un principio durante el encuentro, en un momento la discusión entre ambos “amigos” terminó escalando comenzando a aparecer los golpes de puño, solo para que al final, uno de los involucrados saque un cuchillo.

Este terminó apuñalando al otro sujeto en el abdomen, por lo que fue trasladado al sanatorio San Sebastián de la ciudad de Fernando de la Mora. Ya allí dio el nombre de su agresor, el cual reconoció lo ocurrido y quedó a disposición de la Fiscalía.

Este último tenía una fractura en el tabique, quedando más que confirmado la gresca entre los involucrados, la cual tendría como trasfondo una amiga en común de ambos, según el Comisario Víctor Presentado de la Comisaría 11 de Asunción.