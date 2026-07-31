Locutora quiere que sus ex sean millonarios voi Belén Delpino reza para que los papis de sus hijos tengan mucho éxito y les vaya bien.

Entre risas y chistes surgió la pregunta, ¿Te pones feliz cuando le va mal a tu ex? Belén Delpino, Tuki Franco y “Jugo de Mango”, abrieron el debate y coincidieron en casi todo. Cuando hay hijos de por medio es necesario mante pedir el bien del otro, por el bien de los mitã’i.

“Yo a los padres de mis hijos, yo estuve con una comunidad de hombres, yo por ejemplo rezó así para que les vaya bien”, confesó la periodista.

Según Belén pide luego que los padres de sus hijos sean millonarios, “que les sobre plata, que suden plata porque eso es justamente por el bien de los hijos”, contó sus buenos deseos. Pero si se trata de otros tipos de ex, dejó los puntos suspensivos y ni ahí está por ellos.

En charla con Crónica dijo, “soy la primera que quiero que le vaya bien así pueden darle lo mejor a mis hijos. Tengo 2 hijos y de papás diferentes”, agregó entre risas muy picarona y agregó que siempre surgen problemas y enojos, como los desacuerdos, pero todos tenemos defectos, todos estamos aprendiendo a ser padres.

Por último dijo que muchas veces el soguetismo es un problema que le deja pirevai al rollo, “por eso quiero que les vaya bien, y a mi también”, dijo.