Los de Abajo de paseo por las calles de Madrid Los hermanos Darch y Sulin, cantantes del dúo Los de Abajo rumbearon a la Madre Patria, donde van a recorrer varias ciudades españolas.

Los hermanos Darch y Sulin, cantantes del dúo Los de Abajo rumbearon a la Madre Patria, donde van a recorrer varias ciudades españolas.

En el avión ya causaron sensación porque brindaron un mini concierto karape para los pasajeros, que aplaudieron a rabiar y filmaron el homenaje artístico de los compatriotas.

El primer destino de los cantantes fue la ciudad de Madrid, y compartieron en Instagram un material cantando en la calle, caminando entre las personas que se quedaron jurujai al escucharle cantar a los hermanos casi a capella.

Los de Abajo suelen compartir en sus redes sociales este tipo de materiales para todos sus seguidores de las redes sociales, quienes felicitaron a los hermanos por su viaje a Europa.