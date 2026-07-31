Mototaxi tuneado es furor con los paseos nocturnos Ya tiene clientela formada y piden por él en el interior del país

Un joven revolucionó el mundo de los viajes. Luego de fracasar en una carpintería, encontró en la noche una forma de salvar su día. Se trata de Carmelo Figueredo, quien con su peculiar y novedoso mototaxi tuneado para el mejor confort de los pasajeros, se gana la vida paseando al rollo. Y cada vez tiene más clientes, he’i.

El mismo conversó con Crónica y expresó que fue él mismo quien fabricó y reacondicionó “el motocarro que había comprado para llevar mis muebles de una carpintería que tenía. Como eso ya no me funcionó tuve que cerrar. Ahí fue que tuve la idea de trabajar en esto”.

Lejos de rendirse, le metió un “tuneado” jefe a su carro y lo remodeló completamente. He’i que usó “hierros y otros materiales reciclados para la carrocería. Quedó espectacular. Vi la forma de salir adelante con esto. Eran todos materiales reciclados de la carpintería que tenía. La parte del frente quedó todavía original, la parte trasera es totalmente cambiada”.

Carmelo explicó que se metió en esto “hace 6 meses, pero hace dos meses por ahí que estoy de manera intensa. De día trabajo como moto grúa y a la noche en paseos por la zona de Carmelitas, Paseo La Galería, entre otros. Tengo muchísimos clientes que se suben a seguir tomando, les pongo música, y les gusta el servicio que ofrecemos”.

Recordó que todo empezó a “moverse” con un “bailecito” en el que se mostró en “un video para TikTok manejando en la Costanera con el mototaxi. Le metí un poco de baile para mover un poco las redes. La gente se enganchó y ya me pedía que subiera a las plataformas de viajes. En la calle me pedían. Y ahí fue cuando me decidí y dije que iba a hacer algo que no hay en Paraguay”.

Móvil seguro, he’i

Ante la consulta de cuántos pasajeros puede llevar su llamativo mototaxi azul he’i que “está diseñado para dos asientos, pero si la gente se acomoda bien hasta 4 personas pueden subirse. Tiene cinturones para todos, inclusive niños. Se puede viajar tranquilamente a 60 km/h con total seguridad”.

Añadió que “las personas siempre quieren experimentar algo nuevo y a muchos este mototaxi les recuerda a esa persona que se fue a Europa, en donde normalmente uno tiene a disposición este tipo de móviles; les trae recuerdos y quieren volver a subirse. Hay de todas las edades, jóvenes, adultos. Generalmente son gente que tiene más dinero”.

Mucha gente solicita sus servicios.

Envíos, paseos románticos y de farras ojagarrapa

Carmelo expresó que aprovecha la carrocería bastante amplia que tiene su mototaxi para hacer “todo tipo de envíos, paquetes, regalos… por ejemplo, por el día de los enamorados, tuve bastante trabajo. Me muevo en Asunción y alrededores. También mucha gente me suele hacer pedidos de pescados. Además de estos servicios contamos con servicio gratuito de wifi, tragos y cargador de celulares”.

Por otra parte, indicó que “para despedidas de solteras y viajes románticos de novios también me piden mucho. Como te digo, a la gente le gusta mucho lo novedoso y por eso me eligen a mí. Mi servicio va corriendo de boca en boca y la gente se contacta directo conmigo y coordinamos los viajes”. Tener una flota es la idea que tiene a futuro

Por último indicó que “hoy en día es un éxito total, trabajo a full desde las 20:00 hasta las 02:00 hs, que es la hora en que terminan las fiestas en Asunción. Hay gente de Ciudad del Este y Encarnación que me están pidiendo que lleve el servicio allá y me piden que arme una flota. Estamos en proyecto esa parte. Mi idea es fabricar esas motos, ese es mi proyecto hoy en día, contar con más recursos e ir armando la flota”.